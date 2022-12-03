В Украине начали продажу новогодних елок
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Украине лесхозы уже начали продажу новогодних елок. Об этом сообщает Государственное агентство лесных ресурсов Украины, передает УНН.
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«Наши лесхозы уже начали продажу новогодних елок. Лесоводы выращивают эти деревья на новогодних плантациях, которые есть в каждой области. Срок выращивания таких деревьев составляет 4-8 лет. Этот «новогодний урожай» – наиболее быстроспелый. Ведь обычно деревья растут, в зависимости от породы, от 60 лет и более», – говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что создание плантаций новогодних елок является экологически и экономически оправданным, потому что время позволяет за 60 лет создать и реализовать не менее 10 плантаций таких деревьев.
«Также новогодние елки и сосны заготавливаются во время рубок формирования и оздоровления лесов, поэтому нанесения вреда экосистеме не будет, только польза», - говорится в сообщении.
Дополнение
Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в этом году главная елка Украины будет искусственной и с энергосберегающими гирляндами, которые будут работать от генератора.
Гендиректор субхолдинга ДТЭК D.Solutions Сергей Коваленко сообщил, что главная елка Украины в этом году будет "максимально энергоответственной".