В Україні оголосили штормове попередження на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Синоптики оголосили штормове попередження по Україні на 12 грудня і попередили, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"12 грудня в Україні на дорогах ожеледиця; у західних (крім Закарпаття), центральних, східних, вдень і у північних областях ожеледь (І рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - повідомили у відомстві.
За даними ДСНС, щорічно МОЗ реєструється сумна статистика травмувань, пов'язаних з ожеледдю: за небезпечний сезон лікарі надають допомогу тисячам громадян, які постраждали на льоду.
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Аби вберегтися від травматизму та аварійних ситуацій, пересуваючись містом під час ожеледиці, у ДСНС надали певні рекомендації.
Поради водіям:
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- дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій;
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- при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
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- не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
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- в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.
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Поради пішоходам:
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- ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;
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- не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
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- при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
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- якщо падіння не уникнути – напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі, спробуйте перекотитись, – удар, спрямований на вас, зменшить силу;
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- будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
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- коли перебігаєте дорогу перед автомобілем, врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;
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- обходьте металеві кришки люків – як правило, вони вкриті льодом.
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Як повідомляв УНН, на ранок п'ятниці, 11 грудня, через активний циклон, який пройшов Україною, негода спостерігалася в Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Київській, Житомирській областях, на дорогах тут була ожеледиця. При цьому проїзд основними дорогами по Україні було забезпечено, запевнили в Укравтодорі.