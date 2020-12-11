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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 75353 просмотра

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В Украине объявили штормовое предупреждение на завтра

В Украине объявили штормовое предупреждение на завтра

Киев  •  УНН

 • 26150 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Синоптики объявили штормовое предупреждение по Украине на 12 декабря и предупредили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"12 декабря в Украине на дорогах гололедица, в западных (кроме Закарпатья), центральных, восточных, днем и в северных областях гололед (І уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", - сообщили в ведомстве.

По данным ГСЧС, ежегодно Минздравом регистрируется печальная статистика травм, связанных с гололедом: за опасный сезон врачи оказывают помощь тысячам граждан, пострадавших на льду.

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Чтобы уберечься от травматизма и аварийных ситуаций, передвигаясь по городу в гололед, в ГСЧС предоставили определенные рекомендации.

Советы водителям:

  • соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;
  • при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
  • не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
  • в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

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Советы пешеходам:

  • ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву;
  • не держите руки в карманах - это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы - так лучше удержать равновесие;
  • при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть - это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
  • если падения не избежать - напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а коснувшись земли, попробуйте перекатиться, - удар, направленный на вас, уменьшит силу;
  • будьте внимательны и на тротуаре - автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
  • когда перебегаете дорогу перед автомобилем, учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;
  • обходите металлические крышки люков - как правило, они покрыты льдом.

Как сообщал УНН, на утро пятницы, 11 декабря, из-за активного циклона, который прошел Украиной, непогода наблюдалась в Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Киевской, Житомирской областях, на дорогах здесь был гололед. При этом проезд по основным дорогам по Украине был обеспечен, заверили в Укравтодоре.

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