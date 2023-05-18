В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. В Україні оголошена масштабна повітряна тривога - у всіх областях звучать сирени, передає УНН із посиланням на Telegram-канал "Карта повітряних тривог".
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За даними Telegram-каналу, повітряна тривога оголошена через зліт винищувача МіГ-31К.
"Увага. Вся Україна - ракетна небезпека! Зліт винищувача МіГ-31К ВПС рф з аеродрому Саваслейка, рф", - йдеться у повідомленні.
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У небі над Україною у ніч на 18 травня знищено 29 з 30 запущених російськими військами крилатих ракет.