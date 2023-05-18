В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

Детали

По данным Telegram-канала, воздушная тревога объявлена из-за взлета истребителя МиГ-31К.

"Внимание. Вся Украина - ракетная опасность! Взлет истребителя МиГ-31К ВВС рф с аэродрома Саваслейка, рф", - говорится в сообщении.

Ранее

В небе над Украиной в ночь на 18 мая уничтожено 29 из 30 запущенных российскими войсками крылатых ракет.