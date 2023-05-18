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13 марта, 19:26 • 74445 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 116156 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 112247 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 111853 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 104359 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100262 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 111666 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131999 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 174888 просмотра

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12 марта, 15:33 • 205845 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

Киев • УНН

 • 1027712 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. В Украине объявлена масштабная воздушная тревога - во всех областях звучат сирены, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Карта воздушных тревог".

Детали

По данным Telegram-канала, воздушная тревога объявлена из-за взлета истребителя МиГ-31К.

"Внимание. Вся Украина - ракетная опасность! Взлет истребителя МиГ-31К ВВС рф с аэродрома Саваслейка, рф", - говорится в сообщении.

Ранее

В небе над Украиной в ночь на 18 мая уничтожено 29 из 30 запущенных российскими войсками крылатых ракет.

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