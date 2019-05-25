В Україні нове штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Для Лівобережжя та заходу України випустили штормове попередження на неділю, 26 травня, - про грози. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"26 травня на Лівобережжі, вдень і місцями в західних областях грози", - вказали синоптики.
Нагадаємо, українців попередили про погіршення погодних умов у суботу, 25 травня, з грозами, подекуди сильним вітром, в окремих районах градом, вдень у Запорізькій, Донецькій і Луганській областях значними дощами.
Також нагадаємо, у Закарпатті та Прикарпатті, які були підтоплені через зливи, рівень води поступово спадає.