В Украине новое штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Для Левобережья и запада Украины выпустили штормовое предупреждение на воскресенье, 26 мая, - о грозах. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"26 мая на Левобережье, днем и местами в западных областях грозы", - указали синоптики.
Напомним, украинцев предупредили об ухудшении погодных условий в субботу, 25 мая, с грозами, местами сильным ветром, в отдельных районах градом, днем в Запорожской, Донецкой и Луганской областях значительными дождями.
Также напомним, в Закарпатье и Прикарпатье, которые были подтоплены из-за ливней, уровень воды постепенно спадает.