В Україні немає заборгованості з виплат компенсацій призначених ЄСПЛ – І.Ліщина

"ЗМІ повідомляли, що у нас є велика заборгованість по цих справах (виплати компенсацій по рішеннях ЄСПЛ – ред.). У нас взагалі немає ніякої заборгованості за справами",- сказав І.Ліщина.

Він додав, що виконанням рішень ЄСПЛ в Україні займається Державна виконавча служба (ДВС), а виплата компенсацій здійснюється Державною казначейською службою України відповідно до платіжних доручень, які формуються Міністерством юстиції України на підставі постанов про відкриття виконавчих проваджень та вимог державних виконавців.

Як повідомляв УНН, на виконання рішень Європейського суду з прав людини з державного бюджету України протягом 2016 року було сплачено понад 600 млн грн.