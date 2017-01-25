В Украине нет задолженности по выплатам компенсаций, назначенных ЕСПЧ - И.Лищина
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. В Украине нет задолженности по выплате компенсаций по решениям Европейского суда по правам человека. Об этом в эксклюзивном интервью УНН сказал Уполномоченный Украины по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина.
"СМИ сообщали, что у нас есть большая задолженность по этим делам (выплаты компенсаций по решениям ЕСПЧ - ред.). У нас вообще нет никакой задолженности по делам", - сказал И.Лищина.
Он добавил, что выполнением решений ЕСПЧ в Украине занимается Государственная исполнительная служба (ГИС), а выплата компенсаций осуществляется Государственной казначейской службой Украины согласно платежным поручениям, которые формируются Министерством юстиции Украины на основании постановлений об открытии исполнительного производства и требований государственных исполнителей.
Как сообщал УНН, для исполнения решений Европейского суда по правам человека из государственного бюджета Украины в течение 2016 г. было оплачено более 600 млн грн.