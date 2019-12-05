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В Україні набули чинності нові правила планування будівництва доріг

В Україні набули чинності нові правила планування будівництва доріг

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Закон про внесення змін до ЗУ "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" щодо запровадження середньострокового планування розвитку та утримання автомобільних доріг загального користування набув чинності 5 грудня, повідомляє УНН.

Йдеться про закон № 282-ІХ, який був опублікований в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України" 4 грудня і набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто, 5 грудня.

Документ скасовує погодження з комітетом Верховної Ради з питань бюджету переліків об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг.

Натомість, згідно із законом, Кабінет міністрів України затверджує Державну цільову економічну програму розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на відповідний період з переліком доріг, на яких заплановані роботи з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту, із зазначенням обсягів і джерел фінансування таких шляхів у розрізі балансоутримувачів. Перелік об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг, складений відповідно до цієї програми, затверджується Кабінетом міністрів щорічно.

Документ також передбачає надання субвенції з державного бюджету України місцевим бюджетам на фінансування, серед іншого, проектно-вишукувальних, науково-дослідних робіт, функціонування інформаційно-аналітичних систем, паспортизації технічного нагляду, обстеження стану доріг, зокрема залучення інженера-консультанта.

Також напередодні був офіційно опублікований закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг" № 283-ІХ, який набуває чинності 1 січня 2020 року.

Цей документ вводить у Бюджетний кодекс поняття середньострокового зобов’язання за типовими договорами на будівництво, реконструкцію, ремонти та експлуатаційне утримання автомобільних доріг.

Згідно із законом, за бюджетними програмами, які здійснюються із використанням коштів Державного дорожнього фонду, розпорядники бюджетних коштів мають право брати бюджетні зобов’язання понад фактичні надходження спеціального фонду в межах граничних показників видатків, передбачених законом про державний бюджет України, та прогнозних показників, визначених у Бюджетній декларації на середньостроковий період.

Ці закони впроваджують нові підходи до середньострокового планування будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, розширюють можливості регіонів щодо використання коштів територіальних дорожніх фондів і субвенції з державного бюджету.

Нагадаємо, уряд вирішив позбавлятися залежності від імпорту з РФ при будівництві доріг.

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