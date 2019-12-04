Уряд вирішив позбавлятися залежності від імпорту з РФ при будівництві доріг

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Металургійні шлаки та інші відходи з виробництва будуть використовуватися для будівництва та ремонту автомобільних доріг. Це має дозволити позбавитись залежності від імпорту з Російської Федерації будівельних матеріалів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури України.