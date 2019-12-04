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Уряд вирішив позбавлятися залежності від імпорту з РФ при будівництві доріг

Уряд вирішив позбавлятися залежності від імпорту з РФ при будівництві доріг

Київ • УНН

 • 10242 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Металургійні шлаки та інші відходи з виробництва будуть використовуватися для будівництва та ремонту автомобільних доріг. Це має дозволити позбавитись залежності від імпорту з Російської Федерації будівельних матеріалів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури України.

"Відтепер під час здійснення публічних закупівель робіт з будівництва та послуг з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування обов’язково передбачатиметься застосування нецінового критерію "Заходи із захисту довкілля" з питомою його вагою не менше 10%. В договорах на будівництво, поточний ремонт автомобільних доріг загального користування в Запорізькій, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Миколаївській, Кіровоградській областях передбачатиметься використання відходів виробництва (металургійних шлаків, зол виносу тощо), що відповідають нормативним документам з питань екологічного маркування та декларації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що уряд ухвалив таке розпорядження "Щодо застосування відходів виробництва в дорожньому будівництві".

"Таке рішення уряду, зокрема, дозволяє позбавитись залежності від імпорту з Російської Федерації будівельних матеріалів, зокрема, бітуму. Це також дозволить економити кошти під час дорожніх робіт, якість при цьому буде належною", - розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Також міністр зазначив, що була напрацьована база нормативно-технічних документів, що враховує як вітчизняний, так і європейський досвід у використанні відходів. Норми регламентують вимоги до технологічних процесів та складових дорожнього бетону, головною з яких є застосування виключно високоякісного портландцементу, а також безпосередньо металургійних шлаків.

Вказано, що таке рішення має покращити екологічну ситуацію, адже відходи не забруднюватимуть навколишнє середовище, а будуть використовуватись на користь суспільства.

Нагадаємо, з наступного року уряд планує розпочати велике будівництво доріг.

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