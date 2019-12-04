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Правительство решило избавляться от зависимости от импорта из РФ при строительстве дорог

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Металлургические шлаки и другие отходы производства будут использоваться для строительства и ремонта автомобильных дорог. Это должно позволить избавиться от зависимости от импорта из Российской Федерации строительных материалов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

"Отныне при осуществлении публичных закупок работ по строительству и услуг по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования будет обязательно предусматриваться применение неценового критерия "Мероприятия по защите окружающей среды" с удельным его весом не менее 10%. В договорах на строительство, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования в Запорожской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской областях будет предусматриваться использование отходов производства (металлургических шлаков, летучих зол и т.д.), соответствующих нормативным документам по вопросам экологической маркировки и декларации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство приняло такое распоряжение "О применении отходов производства в дорожном строительстве".

"Такое решение правительства, в частности, позволяет избавиться зависимости от импорта из Российской Федерации строительных материалов, в частности, битума. Это также позволит экономить средства во время дорожных работ, качество при этом будет должным", - рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Также министр отметил, что была наработана база нормативно-технических документов, учитывающих как отечественный, так и европейский опыт в использовании отходов. Нормы регламентируют требования к технологическим процессам и составляющим дорожного бетона, главной из которых является применение исключительно высококачественного портландцемента, а также непосредственно металлургических шлаков.

Указано, что такое решение должно улучшить экологическую ситуацию, ведь отходы не будут загрязнять окружающую среду, а будут использоваться в интересах общества.

Напомним, со следующего года правительство планирует начать большое строительство дорог.

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