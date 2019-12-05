В Украине вступили в силу новые правила планирования строительства дорог

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Закон о внесении изменений в ЗУ "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины" относительно внедрения среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог общего пользования вступил в силу 5 декабря, сообщает УНН.

Речь идет о законе № 282-ІХ, который был опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины" 4 декабря и вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть, 5 декабря.

Документ отменяет согласование с комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета перечней объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог.

Вместо этого, согласно закону, Кабинет министров Украины утверждает Государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на соответствующий период с перечнем дорог, на которых запланированы работы по строительству, реконструкции, капитальному и текущему среднему ремонту, с указанием объемов и источников финансирования таких дорог в разрезе балансодержателей. Перечень объектов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, составленный в соответствии с этой программой, утверждается Кабинетом министров ежегодно.

Документ также предусматривает предоставление субвенции из государственного бюджета Украины местным бюджетам на финансирование, среди прочего, проектно-изыскательских, научно-исследовательских работ, функционирования информационно-аналитических систем, паспортизации технического надзора, обследования состояния дорог, в частности привлечения инженера-консультанта.

Также накануне был официально опубликован закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно внедрения среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог" № 283-ІХ, который вступает в силу 1 января 2020 года.

Этот документ вводит в Бюджетный кодекс понятие среднесрочного обязательства по типовым договорам на строительство, реконструкцию, ремонт и эксплуатационное содержание автомобильных дорог.

Согласно закону, по бюджетным программам, которые осуществляются с использованием средств Государственного дорожного фонда, распорядители бюджетных средств имеют право принимать бюджетные обязательства сверх фактических поступлений специального фонда в рамках предельных показателей расходов, предусмотренных законом о государственном бюджете Украины, и прогнозных показателей, определенных в Бюджетной декларации на среднесрочный период.

Эти законы внедряют новые подходы к среднесрочному планированию строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения, расширяют возможности регионов по использованию средств территориальных дорожных фондов и субвенции из государственного бюджета.

Напомним, правительство решило избавляться от зависимости от импорта из РФ при строительстве дорог.

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