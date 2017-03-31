В Україні може з’явитися нова система збору пластикових пляшок
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендував парламенту прийняти у першому читанні законопроект щодо впровадження депозитної системи для виробників та імпортерів напоїв, який передбачає впровадження німецької системи збору тари, повідомляє УНН.
“Законопроект дуже нагальний для держави. Ми знаємо ситуацію зі сміттєзвалищами в містах і селах нашої держави. Цей законопроект (№ 5614 "Про систему збирання та утилізації тари" — ред.) покликаний навести лад у сфері обігу використаної тари, а саме запровадити певне маркування і систему застави для виробників тари від харчової продукції. Ми проаналізували досвід і практику застосування таких норм у європейському законодавстві.
Ми погоджуємося з тим, що між першим і другим читанням ми можемо змінити норму стосовно тари з-під алкогольних продуктів і пива. І я хочу наголосити, що мова йде виключно про тару, а не упаковку. Тобто, ми не розглядаємо в цьому законопроекті питання поліетилену та інших упаковок, мова йде виключно про тару”, — сказав один із авторів законопроекту Іван Рибак.
Згідно з пояснювальною запискою законопроекту, впровадження депозитної системи передбачає, що виробники та імпортери повинні будуть приймати участь у депозитній системі тари шляхом позначення їх депозитними етикетками. Такі депозитні етикетки будуть свідчити про те, що споживач має право повернути саме цю тару до точок збору використаної тари та одразу ж отримати відшкодування за кожну одиницю.
Автори законопроекту наголошують, що впровадження такої системи допоможе врегулювати критичну в Україні ситуацію зі сміттям, зокрема зупинити інтенсивне накопичення відходів на сміттєзвалищах.
За офіційними даними, в Україні протягом 2014 року (без урахування даних АР Крим, Луганської, Донецької областей та м. Севастополь) утворилось біля 45 млн куб. м побутових відходів. Загалом 96,4% таких відходів захоронено на сміттєзвалищах. Велику частку таких відходів становить тара від харчових напоїв, переважно з поліетилентерефталату (ПЕТ-пляшки) та інших полімерів.
Експерти відзначають, що на ринок України щороку надходить біля 13 млрд таропаковань з пластику, металу, скла та картону для напоїв. Більшість цієї тари потрапляє на сміттєзвалища у складі побутових відходів.
В мережі Інтернет можна знайти відео, де жителі Німеччини — користувачі такої системи збору розповідають, як здати пляшку через автомат, і ще й отримати за це гроші.