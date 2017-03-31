В Украине может появиться новая система сбора пластиковых бутылок

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КИЕВ. 31 марта. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект о введении депозитной системы для производителей и импортеров напитков, который предусматривает внедрение немецкой системы сбора тары, сообщает УНН.

"Законопроект очень срочный для государства. Мы знаем ситуацию с мусорными свалками в городах и селах нашего государства. Этот законопроект (№ 5614 "О системе сбора и утилизации тары" - ред.) призван навести порядок в сфере обращения использованной тары, а именно ввести определенную маркировку и систему залога для производителей тары от пищевой продукции. Мы проанализировали опыт и практику применения таких норм в европейском законодательстве.

Мы согласны с тем, что между первым и вторым чтением мы можем изменить норму относительно тары из-под алкогольных продуктов и пива. И я хочу подчеркнуть, что речь идет исключительно о таре, а не упаковке. То есть, мы не рассматриваем в этом законопроекте вопрос полиэтилена и других упаковок, речь идет исключительно о таре", - сказал один из авторов законопроекта Иван Рыбак.

Согласно пояснительной записке законопроекта, внедрение депозитной системы предполагает, что производители и импортеры должны будут принимать участие в депозитной системе тары путем обозначения их депозитными этикетками. Такие депозитные этикетки будут свидетельствовать о том, что у потребителя есть право вернуть именно эту тару к точкам сбора использованной тары и сразу же получить возмещение за каждую единицу.

Авторы законопроекта отмечают, что внедрение такой системы поможет урегулировать критическую в Украине ситуацию с мусором, в частности остановить интенсивное накопление отходов на свалках.

По официальным данным, в Украине в 2014 году (без учета данных АР Крым, Луганской, Донецкой областей и г. Севастополь) образовалось около 45 млн куб. м бытовых отходов. В общем 96,4% таких отходов захоронено на свалках. Большую часть таких отходов составляет тара от пищевых напитков, преимущественно из полиэтилентерефталата (ПЭТ-бутылки) и других полимеров.

Эксперты отмечают, что на рынок Украины ежегодно поступает около 13 млрд тароупаковок из пластика, металла, стекла и картона для напитков. Большинство этой тары попадает на свалки вместе с бытовыми отходами.

В сети Интернет можно найти видео, где жители Германии - пользователи такой системы сбора рассказывают, как сдать бутылку через автомат, и еще получить за это деньги.

Украинские Национальные Новости

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