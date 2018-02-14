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В Україні минулого року випустили 47 фільмів

В Україні минулого року випустили 47 фільмів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Протягом минулого року в Україні було випущено 47 фільмів вітчизняного виробництва. Про це на брифінгу повідомив голова Держкіно Пилип Іллєнко, передає УНН.

“Були завершені в цьому році 47 всього фільмів. Серед них 17 — повнометражних ігрових фільмів. Для порівняння, у 2016 році було випущено 4 повнометражних ігрових фільмів, а у 2015-му — 3”, — повідомив П.Іллєнко.

Також у 2017 році Держкіно уклало 66 контрактів на виробництво нових фільмів.

Як повідомляв УНН, минулого року Держкіно заборонило прокат 66 фільмів і серіалів в Україні.

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