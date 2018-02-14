В Украине в прошлом году выпустили 47 фильмов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В течение прошлого года в Украине было выпущено 47 фильмов отечественного производства. Об этом на брифинге сообщил председатель Госкино Филипп Ильенко, передает УНН.
"Были завершены в этом году 47 всего фильмов. Среди них 17 - полнометражных игровых фильмов. Для сравнения, в 2016 году было выпущено 4 полнометражных игровых фильмов, а в 2015-м - 3", - сообщил Ф.Ильенко.
Также в 2017 году Госкино заключило 66 контрактов на производство новых фильмов.
Как сообщал УНН, в прошлом году Госкино запретило прокат 66 фильмов и сериалов в Украине.