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В Україні до кінця року на трансплантологію виділено 112 млн гривень - Степанов

В Україні до кінця року на трансплантологію виділено 112 млн гривень - Степанов

Київ • УНН

 • 9105 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. До кінця року у бюджеті України передбачено 112 мільйонів гривень на фінансування сфери трансплантології. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"У нас є нерозвиненість донорського етапу, яка пов'язана з відсутністю усталеної практики діагностики смерті мозку…Хочу наголосити, що діагностування смерті мозку повинно відбуватися у будь-якому випадку, незалежно від того, чи може бути ця людина донором чи ні…У нас створено центр трансплант-координації й зараз нам треба створити такі центри й мережу трансплант-координаторів по всій країні", - зазначив він.

Окрім того, за його словами, виділених коштів має вистачити до кінця року.

"На сьогоднішній день у нас передбачено 112 млн гривень на фінансування питання трансплантації... Ми вважаємо, що нам повинно вистачити цих коштів до кінця року", - додав Степанов.

Нагадаємо, Україна прагне у найближчі роки вийти на рівень найрозвиненіших європейських країн у трансплантації.

Українські Національні Новини

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