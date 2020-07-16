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Україна прагне вийти на рівень найрозвиненіших європейських країн у трансплантації – МОЗ

Україна прагне вийти на рівень найрозвиненіших європейських країн у трансплантації – МОЗ

Київ • УНН

 • 15234 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Україна прагне у найближчі роки вийти на рівень найрозвиненіших європейських країн у трансплантації. Про це під час брифінгу у четвер повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"На засіданні уряду було прийняте рішення, яке стосується питань трансплантації", - зазначив Степанов.

З його слів, Міністерство охорони здоров’я зараз системно почало займатись питанням трансплантації в Україні.

"На сьогодні вони (українці - ред.) вимушені шукати лікування за кордоном. Держава фінансує ці питання, в цьому році виділено близько 1 млрд грн. Але все це лікування за кордоном, яке потребує часу, у якому є певні складнощі. А наші лікарі здатні робити трансплантацію органів, вони це довели, тому що вони достатньо професійні. В нас є чіткий розроблений план щодо трансплантації, ми хочемо в найближчі роки вийти на дуже розвинений рівень найрозвиненіших європейських країн в трансплантації", - зазначив міністр.

Він нагадав, що напередодні уряд додав до переліку закладів, які можуть робити трансплантацію, ще 12 закладів, зокрема 3 заклади з трансплантації кісткового мозку.

Також, з його слів, згідно з вчорашнім рішенням передбачається вперше можливість в Україні фінансування алогенної трансплантації кісткового мозку, у тому числі отримання донорського матеріалу зі Всесвітньої асоціації донорів кісткового мозку.

"Гарна новина – вчора у нас в Києві відбулась трансплантація нашим Борисом Тадуровим, було зроблено трансплантацію серця. Також були зроблені трансплантації в інституті Шалімова, двом людям було зроблено трансплантацію нирок і була зроблена трансплантація печінки. Це все відбулось вчора ввечері", - додав очільник МОЗ.

Нагадаємо, раніше Степанов не виключив, що розвиток трансплантації органів в Україні може стати частиною медреформи.

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