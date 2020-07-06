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Степанов не виключив, що розвиток трансплантації органів в Україні може стати частиною медреформи

Степанов не виключив, що розвиток трансплантації органів в Україні може стати частиною медреформи

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Міністерство охорони здоров'я розширює перелік лікарень, які можуть надавати послуги з трансплантації органів. Розвиток трансплантації органів в Україні може стати частиною медичної реформи. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, яка передає слова міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Так, на нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського Степанов сказав, що понад 5 тис. українців очікують на трансплантацію органів. І оскільки умов для розвитку цієї галузі медицини в Україні не було забезпечено, зі слів міністра, багато громадян змушені проводити операції за кордоном.

Втім, як зазначається, нині МОЗ створило окремий підрозділ саме для розвитку трансплантації в Україні.

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"Міністр охорони здоров’я додав, що МОЗ уже розширює перелік лікарень, які можуть надавати послуги з трансплантації органів. Максим Степанов вважає, що розвиток трансплантації може стати частиною медичної реформи", - зазначили у пресслужбі.

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Нагадаємо, з 1 січня 2020 року в Україні набули чинності зміни законодавства про трансплантації.

Документом регулюється питання трансплантації анатомічних матеріалів людині, гармонізує національне законодавство з міжнародними актами та автоматизує процеси завдяки поступовому запровадженню Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів і тканин.

Українські Національні Новини

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