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Набули чинності зміни законодавства про трансплантацію

Набули чинності зміни законодавства про трансплантацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 січня. УНН. Сьогодні набуває чинності Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині", який парламент ухвалив 20 грудня 2019 року, повідомляє УНН.

Закон має на меті забезпечення побудови дієздатної та ефективної системи трансплантації в Україні й погодження національного законодавства з міжнародними актами у цій сфері.

Документ також визначає, що до початку роботи Єдиної державної інформаційної системи трансплантації (ЄДІСТ), але не пізніше 1 січня 2021 року, положення цього закону щодо використання вказаної системи для організація надання медичної допомоги із використанням трансплантації не застосовуються. Натомість організація трансплантації здійснюється на основі інформації, що міститься на паперових носіях. Тобто відтермінування закону в цілому не відбулося, відклали лише запровадження електронної системи. У тестовому режимі база діятиме з квітня 2020 року.

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