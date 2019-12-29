Вступили в силу изменения законодательства о трансплантации
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Сегодня вступает в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку", который парламент принял 20 декабря 2019, сообщает УНН.
Закон имеет целью обеспечение построения дееспособной и эффективной системы трансплантации в Украине и согласование национального законодательства с международными актами в этой сфере.
Документ также определяет, что к началу работы Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ), но не позднее 1 января 2021, положения этого закона по использованию указанной системы для организации оказания медицинской помощи с использованием трансплантации не применяются. Зато организация трансплантации осуществляется на основе информации, содержащейся на бумажных носителях. То есть отсрочки закона в целом не произошло, отложили только введение электронной системы. В тестовом режиме база будет действовать с апреля 2020 года.
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