Уряд затвердив вартість пересадки органів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив тарифи на операції з трансплантації органів. Відповідну постанову уряду №1083 від 18 грудня оприлюднено на сайті уряду, передає УНН.
Згідно з документом, вартість аллотрансплантації нирки (від живого донора або донора-трупа) коштуватиме 323 798 грн, АВО-несумісна трансплантація нирки - 721 230 грн.
Також ціна трансплантації серця/комплексу "серце-легені" становить 535 280 грн, а пересадка печінки або частини печінки - 855 039 грн.
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Алогенна трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом коштуватиме 1 360 141,36 грн, аутологічна трансплантація - 1 308 393,3 грн.
Вилучення органів у донора-трупа коштуватиме 74 086 грн.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила зміни до закону про трансплантацію.