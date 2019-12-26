В Україні вперше за 15 років провели трансплантацію серця
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Волинській області, у Ковельському районі, лікарі вперше за 15 років провели в Україні операцію з пересадки серця. Про це повідомило Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання (ГТМО) на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Ковельське МТМО стало першим за останні 20 років в Україні, хто отримав ліцензію по трансплантології і першим за останні 15 років, хто провів трансплантацію серця", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що операцію проводила бригада лікарів Інституту Серця Міністерства охорони здоров'я України на чолі з Борисом Тодуровим. Трансплантацію серця зробили реципієнту з вираженою дилятаційною кардіоміопатією.
"Донором став пацієнт з важкою відкритою черепно-мозковою травмою в якого бригадою спеціалістів констатована смерть мозку. Родичі дали згоду на проведення операції вилучення органів померлого для пересадки і цим самими врятували здоров’я та життя відразу трьом пацієнтам", - написали у МТМО.
Нагадаємо, Рада ухвалила зміни до закону про трансплантацію.