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В Україні вперше за 15 років провели трансплантацію серця

В Україні вперше за 15 років провели трансплантацію серця

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Волинській області, у Ковельському районі, лікарі вперше за 15 років провели в Україні операцію з пересадки серця. Про це повідомило Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання (ГТМО) на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Ковельське МТМО стало першим за останні 20 років в Україні, хто отримав ліцензію по трансплантології і першим за останні 15 років, хто провів трансплантацію серця", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що операцію проводила бригада лікарів Інституту Серця Міністерства охорони здоров'я України на чолі з Борисом Тодуровим. Трансплантацію серця зробили реципієнту з вираженою дилятаційною кардіоміопатією.

"Донором став пацієнт з важкою відкритою черепно-мозковою травмою в якого бригадою спеціалістів констатована смерть мозку. Родичі дали згоду на проведення операції вилучення органів померлого для пересадки і цим самими врятували здоров’я та життя відразу трьом пацієнтам", - написали у МТМО.

Нагадаємо, Рада ухвалила зміни до закону про трансплантацію.

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