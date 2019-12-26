В Украине впервые за 15 лет провели трансплантацию сердца

"Ковельское ГТМО стало первым за последние 20 лет в Украине, кто получил лицензию по трансплантологии и первым за последние 15 лет, кто провел трансплантацию сердца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что операцию проводила бригада врачей Института Сердца Министерства здравоохранения Украины во главе с Борисом Тодуровым. Трансплантацию сердца сделали реципиенту с выраженной дилатационной кардиомиопатией.

"Донором стал пациент с тяжелой открытой черепно-мозговой травмой у которого бригадой специалистов констатирована смерть мозга. Родственники дали согласие на проведение операции изъятия органов умершего для пересадки и этим же спасли здоровье и жизнь сразу трем пациентам", - написали в ГТМО.

Напомним, Рада приняла изменения в законе о трансплантации.