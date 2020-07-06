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Степанов не исключил, что развитие трансплантации органов в Украине может стать частью медреформы

Степанов не исключил, что развитие трансплантации органов в Украине может стать частью медреформы

Киев  •  УНН

 • 10295 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Министерство здравоохранения расширяет перечень больниц, которые могут предоставлять услуги по трансплантации органов. Развитие трансплантации органов в Украине может стать частью медицинской реформы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, которая передает слова министра здравоохранения Максима Степанова.

Так, на совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского Степанов сказал, что более 5 тыс. украинцев ожидают трансплантации органов. И поскольку условий для развития этой отрасли медицины в Украине не было обеспечено, по словам министра, многие граждане вынуждены проводить операции за рубежом.

Впрочем, как отмечается, в настоящее время Минздрав создал отдельное подразделение именно для развития трансплантации в Украине.

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"Министр здравоохранения добавил, что Минздрав уже расширяет перечень больниц, которые могут предоставлять услуги по трансплантации органов. Максим Степанов считает, что развитие трансплантации может стать частью медицинской реформы", - отметили в пресс служба.

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Напомним, с 1 января 2020 года в Украине вступили в силу изменения законодательства о трансплантации.

Документом регулируется вопрос трансплантации анатомических материалов человеку, гармонизирует национальное законодательство с международными актами и автоматизирует процессы благодаря постепенному внедрению Единой государственной информационной системы трансплантации органов и тканей.

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