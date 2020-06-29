Продовження медреформи не підтримує 40% українців – опитування

"Оцінюючи наміри продовжити впровадження другого етапу медичної реформи, 25% респондентів відповіли, що підтримують це; 40% сказали, що вони проти продовження медичної реформи; 32% - що вони мало знають про другий етап медичної реформи і не мають сформованої думки", - зазначають у КМІС.

Опитування було проведено з 20 по 23 червня 2020 року методом CATI на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль раніше заявив, що другий етап медичної реформи в Україні буде продовжуватись і наступного року пацієнти та медики відчують оновлення медичної галузі.