Уряд підтримав постанову про фінансування витрат на проведення алогенної трансплантації кісткового мозку
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Кабінет міністрів України підтримав постанову, якою передбачається можливість вперше в історії України профінансувати усі складові витрати на проведення алогенної трансплантації кісткового мозку. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН.
"Сьогодні було прийнято рішення, були внесені зміни до постанов Кабінету міністрів України, які регулюють питання трансплантації. Змінами, які були внесені, передбачається можливість вперше в історії України профінансувати усі складові витрати на проведення алогенної трансплантації кісткового мозку, враховуючи витрати донорського матеріалу із всесвітньої Асоціації донорів кісткового мозку", - розповів Степанов.
За його словами, було також розширено перелік закладів охорони здоров’я, які будуть брати участь в цьому пілотному проекті, в якому передбачені кошти у МОЗ.
"Крім того проект передбачає включення донорського етапу у вартість тарифу по трансплантації", - сказав Степанов.
Нагадаємо, в Україні реалізовується пілотний проект щодо зміни фінансового забезпечення лікування пацієнтів методом трансплантації. Це дасть змогу збільшити кількість закладів, що проводять трансплантацію в Україні, а також розвивати професійні трансплантаційні команди у регіонах.
Раніше Степанов заявив, що метою Міністерства охорони здоров’я є зробити все необхідне, щоб трансплантації через кілька років проводились у багатьох містах України.