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Пілотний проект з трансплантології: у МОЗ розповіли деталі

Пілотний проект з трансплантології: у МОЗ розповіли деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. На даний момент в Україні реалізовується пілотний проект щодо зміни фінансового забезпечення лікування пацієнтів методом трансплантації. Це дасть змогу збільшити кількість закладів, що проводять трансплантацію в Україні, а також розвивати професійні трансплантаційні команди у регіонах. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я з питань євроінтеграції Ігор Іващенко, передає кореспондент УНН.

"Суть полягає в тому, що всі медзаклади будуть отримувати повну оплату послуг, що вони надають при проведенні процедури трансплантації. Це дасть змогу збільшити кількість закладів, що проводять трансплантацію в Україні, а також розвивати професійні трансплантаційні команди у регіонах. На сьогоднішній день у пілотний проект по трансплантації включено 12 закладів охорони здоров’я: 9 закладів виконують трансплантацію органів, а також 3 заклади трансплантацію кісткового мозку", - повідомив Іващенко.

Він зазначив, що МОЗ отримало ще 12 заявок щодо включення до проекту.

"МОЗ вже підготувало постанову… Кожен заклад отримає справедливу оплату за надання послуг", - повідомив урядовець.

Заступник міністра також розповів про ситуацію з трансплантаціями кісткового мозку в Україні.

"У змінах МОЗ передбачено включення послуг із пошуку пари донор-реципієнт, а також отримання гемопоетичних стовбурових клітин за рахунок держфінансування. Усі дії МОЗ направленні на забезпечення всіх витрат на трансплантацію кісткового мозку в Україні", - резюмував Іващенко.

Раніше Степанов заявив, що метою міністерства охорони здоров’я є зробити все необхідне, щоб трансплантації через кілька років проводились у багатьох містах України.

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