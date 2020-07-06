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Пилотный проект по трансплантологии: в Минздраве рассказали детали

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КИЕВ. 6 июля. УНН. На данный момент в Украине реализуется пилотный проект по изменению финансового обеспечения лечения пациентов методом трансплантации. Это позволит увеличить количество заведений, проводящих трансплантацию в Украине, а также развивать профессиональные трансплантационные команды в регионах. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам евроинтеграции Игорь Иващенко, передает корреспондент УНН.

"Суть заключается в том, что все медучреждения будут получать полную оплату услуг, которые они оказывают при проведении процедуры трансплантации. Это позволит увеличить количество заведений, проводящих трансплантацию в Украине, а также развивать профессиональные трансплантационные команды в регионах. На сегодняшний день в пилотный проект по трансплантации включены 12 учреждений здравоохранения: 9 учреждений выполняют трансплантацию органов, а также 3 заведения трансплантацию костного мозга", - сообщил Иващенко.

Он отметил, что Минздрав получил еще 12 заявок о включении в проект.

"Минздрав уже подготовил постановление... Каждое заведение получит справедливую оплату за предоставление услуг", - сообщил чиновник.

Заместитель министра также рассказал о ситуации по трансплантации костного мозга в Украине.

"В изменениях Минздрава предусмотрено включение услуг по поиску пары донор-реципиент, а также получение гемопоэтических стволовых клеток за счет госфинансирования. Все действия Минздрава направлены на обеспечение всех расходов на трансплантацию костного мозга в Украине", - резюмировал Иващенко.

Ранее Степанов заявил, что целью министерства здравоохранения является сделать все необходимое, чтобы трансплантации через несколько лет проводились во многих городах Украины.

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