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Степанов озвучив плани МОЗ щодо проведення трансплантацій в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Метою міністерства охорони здоров’я є зробити все необхідне, щоб трансплантації через кілька років проводились у багатьох містах України. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"У нас в МОЗ був створений підрозділ, що опікується саме трансплантацією. Нам ще багато треба зробити. Створити реєстр… Це все не буде за день, тиждень чи місяць. Але я поставив мету, щоб за рік ми вже далеко просунулись, а за два – ці трансплантації робилися вже у багатьох містах. І та кількість людей, які виїжджають за кордон - робили її саме в Україні", - сказав Степанов.

Він нагадав, що у п’ятницю у Львові була зроблена трансплантація серця.

"Вона була зроблена провідним кардіохірургом, одним з найкращих фахівців Європи Борисом Тодуровим, який терміново виїхав до Львова і зробив цю трансплантацію. Донором став 58-річний львів’янин, який отримав несумісні з життям травми. Вдячний його близьким за згоду на донорство", - зазначив очільник МОЗ.

"Я пишаюсь нашими лікарями, нашими медпрацівниками, які в даному випадку брали участь у цій трансплантації. Я пишаюсь медпрацівниками, які кожного дня рятують наших українців", - додав міністр.

Нагадаємо, що 4 липня у Львові вперше пересадили серце.

У той же день, вертоліт ДСНС України транспортував зі Львова до столиці пацієнта після трансплантації серця.

Українські Національні Новини

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