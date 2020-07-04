У Львові вперше пересадили серце

"У Львові впродовж останньої доби трансплантовано серце і дві нирки! Донором став 58-річний львів’янин, який отримав несумісні з життям травми - це було падіння з висоти. Після марних спроб врятувати пацієнта наші спеціалісти констатували у чоловіка смерть мозку, що є прямим показом до трансплантації, а його мама і сестра дали згоду на забір органів, аби ті подарували можливість жити іншим людям", - написав лікар.

За його словами, серце отримав 57-річний житель Коростеня, якого п’ять років тому вразив інфаркт. Його серце втратило пружність і вже не могло качати кров. Іншого виходу, окрім пересадження, чоловік не мав.

"Здорове донорське серце наші лікарі йому трансплантували спільно з командою Інституту серця на чолі з Борисом Тодуровим, який вкотре за лічені години домчав до лікарні", - зазначив медик.

Нирки отримали також чоловіки - один з Києва, другий із Тернопільщини. Операції розпочалися після опівночі і тривали до восьмої ранку, повідомив Самчук.

Нагадаємо, п’ятьом громадянам України держава оплатить трансплантацію серця за кордоном.