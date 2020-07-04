Во Львове впервые пересадили сердце
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи в течение последних суток трансплантировали сердце и две почки. Об этом написал глава больницы Олег Самчук на странице в Facebook, передает УНН.
"Во Львове в течение последних суток трансплантированы сердце и две почки! Донором стал 58-летний львовянин, который получил несовместимые с жизнью травмы - это было падение с высоты. После тщетных попыток спасти пациента наши специалисты констатировали у мужчины смерть мозга, что является прямым показанием к трансплантации, а его мама и сестра дали согласие на забор органов, чтобы те подарили возможность жить другим людям", - написал врач.
По его словам, сердце получил 57-летний житель Коростеня, которого пять лет назад поразил инфаркт. Его сердце потеряло упругость и уже не могло качать кровь. Другого выхода, кроме пересадки, человек не имел.
"Здоровое донорское сердце наши врачи ему трансплантировали совместно с командой Института сердца во главе с Борисом Тодуровым, который за считанные часы домчал в больницу", - отметил медик.
Почки получили также мужчины - один из Киева, второй из Тернопольской области. Операции начались после полуночи и продолжались до восьми утра, сообщил Самчук.
Напомним, пяти гражданам Украины государство оплатит трансплантацию сердца за рубежом.