ДСНС: тяжкохворого пацієнта зі Львова вертольотом транспортували до столичного Інституту серця

“4 липня вертоліт ДСНС здійснив посадку на даху столичного Інституту серця — клініки, що має власний сертифікований вертолітний майданчик. На борту Єврокоптера прибув пацієнт, якому вночі цього ж дня у Львові пересадили донорське серце. Чоловік 1962 року народження після доленосної операції буде проходити подальшу реабілітацію у профільному медзаклад столиці”, — повідомили рятувальники.

Зазначається, що разом із реанімаційною бригадою зустрічав пацієнта директор Інституту серця, лікар-кардіохірург — Борис Тодуров.

“Він подякував пілотам Служби порятунку за роботу і вкотре наголосив, що використання санавіації зберігає дорогоцінний час для пацієнтів, транспортування яких наземним способом не рекомендоване через загрозу життю”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що це вже третій випадок, коли важкохворого пацієнта транспортують за допомогою авіації ДСНС на вертолітний майданчик столичного Інституту серця.