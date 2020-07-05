ГСЧС: тяжелобольного пациента из Львова вертолетом транспортировали в столичный Институт сердца
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Вертолет ГСЧС Украины транспортировал из Львова в столицу пациента после трансплантации сердца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
“4 июля вертолет ГСЧС совершил посадку на крыше столичного Института сердца — клиники, которая имеет собственную сертифицированную вертолетную площадку. На борту Еврокоптера прибыл пациент, которому ночью этого же дня во Львове пересадили донорское сердце. Мужчина 1962 года после судьбоносной операции будет проходить дальнейшую реабилитацию в профильном медучреждение столицы”, — сообщили спасатели.
Отмечается, что вместе с реанимационной бригадой встречал пациента директор Института сердца, врач-кардиохирург — Борис Тодуров.
“Он поблагодарил пилотам Службы спасения за работу и еще раз подчеркнул, что использование санавиации сохраняет драгоценное время для пациентов, транспортировка которых наземным способом не рекомендуется из-за угрозы жизни”, — говорится в сообщении.
Напомним, что это уже третий случай, когда тяжелобольного пациента транспортируют с помощью авиации ГСЧС на вертолетную площадку столичного Института сердца.