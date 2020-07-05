Степанов озвучил планы Минздрава по проведению трансплантаций в Украине

"У нас в Минздраве было создано подразделение, которое занимается именно трансплантацией. Нам еще много предстоит сделать. Создать реестр... Это все не за день, неделю или месяц. Но я поставил цель, чтобы через год мы уже далеко продвинулись, а за два - эти трансплантации предпринимались уже во многих городах. И то количество людей, которые выезжают за границу - делали ее именно в Украине", - сказал Степанов.

Он напомнил, что в пятницу во Львове было сделано трансплантацию сердца.

"Она была сделана ведущим кардиохирургом, одним из лучших специалистов Европы Борисом Тодуровым, который срочно выехал во Львов и сделал эту трансплантацию. Донором стал 58-летний львовянин, который получил несовместимые с жизнью травмы. Благодарен его близким за согласие на донорство", - отметил глава Минздрава.

"Я горжусь нашими врачами, нашими медработниками, которые в данном случае принимали участие в этой трансплантации. Я горжусь медработниками, которые каждый день спасают наших украинцев", - добавил министр.

Напомним, что 4 июля во Львове впервые пересадили сердце.

В тот же день, вертолет ГСЧС Украины транспортировал из Львова в столицу пациента после трансплантации сердца.