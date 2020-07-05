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Степанов озвучил планы Минздрава по проведению трансплантаций в Украине

Степанов озвучил планы Минздрава по проведению трансплантаций в Украине

Киев  •  УНН

 • 16890 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Целью министерства здравоохранения является сделать все необходимое, чтобы трансплантации через несколько лет проводились во многих городах Украины. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"У нас в Минздраве было создано подразделение, которое занимается именно трансплантацией. Нам еще много предстоит сделать. Создать реестр... Это все не за день, неделю или месяц. Но я поставил цель, чтобы через год мы уже далеко продвинулись, а за два - эти трансплантации предпринимались уже во многих городах. И то количество людей, которые выезжают за границу - делали ее именно в Украине", - сказал Степанов.

Он напомнил, что в пятницу во Львове было сделано трансплантацию сердца.

"Она была сделана ведущим кардиохирургом, одним из лучших специалистов Европы Борисом Тодуровым, который срочно выехал во Львов и сделал эту трансплантацию. Донором стал 58-летний львовянин, который получил несовместимые с жизнью травмы. Благодарен его близким за согласие на донорство", - отметил глава Минздрава.

"Я горжусь нашими врачами, нашими медработниками, которые в данном случае принимали участие в этой трансплантации. Я горжусь медработниками, которые каждый день спасают наших украинцев", - добавил министр.

Напомним, что 4 июля во Львове впервые пересадили сердце.

В тот же день, вертолет ГСЧС Украины транспортировал из Львова в столицу пациента после трансплантации сердца.

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