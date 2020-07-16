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Украина стремится выйти на уровень самых развитых европейских стран в трансплантации — Минздрав

Украина стремится выйти на уровень самых развитых европейских стран в трансплантации — Минздрав

Киев  •  УНН

 • 15216 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Украина стремится в ближайшие годы выйти на уровень развитых европейских стран в трансплантации. Об этом во время брифинга в четверг сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"На заседании правительства было принято решение, которое касается вопросов трансплантации", - отметил Степанов.

По его словам, Министерство здравоохранения сейчас системно начало заниматься вопросом трансплантации в Украине.

"На сегодняшний день они (украинцы - ред.) вынуждены искать лечение за рубежом. Государство финансирует эти вопросы, в этом году выделено около 1 млрд грн. Но все это лечение за рубежом, требующее времени, в котором есть определенные сложности. А наши врачи способны делать трансплантацию органов, они это доказали, потому что они достаточно профессиональны. У нас есть четкий разработан план по трансплантации, мы хотим в ближайшие годы выйти на очень развитый уровень самых развитых европейских стран в трансплантации", - отметил министр.

Он напомнил, что накануне правительство добавило в перечень учреждений, которые могут делать трансплантацию, еще 12 заведений, в том числе 3 учреждения по трансплантации костного мозга.

Также, по его словам, согласно вчерашниму решению предусматривается впервые возможность в Украине финансирования аллогенной трансплантации костного мозга, в том числе получения донорского материала из Всемирной ассоциации доноров костного мозга.

"Хорошая новость - вчера у нас в Киеве состоялась трансплантация нашим Борисом Тадуровим, была сделана трансплантация сердца. Также были сделаны трансплантации в институте Шалимова, двум людям было сделано трансплантацию почек и была сделана трансплантация печени. Это все произошло вчера вечером", - добавил глава Минздрава.

Напомним, ранее Степанов не исключил, что развитие трансплантации органов в Украине может стать частью медреформы.

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