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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 14:27 • 118124 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117334 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102874 просмотра

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В Украине до конца года на трансплантологию выделено 112 млн гривен - Степанов

В Украине до конца года на трансплантологию выделено 112 млн гривен - Степанов

Киев  •  УНН

 • 9103 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. До конца года в бюджете Украины предусмотрено 112 млн гривен на финансирование сферы трансплантологии. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"У нас есть неразвитость донорского этапа, которая связана с отсутствием устоявшейся практики диагностики смерти мозга... Хочу подчеркнуть, что диагностирование смерти мозга должно происходить в любом случае, независимо от того, может ли быть этот человек донором или нет... У нас создан центр трансплант-координации и сейчас нам надо создать такие центры и сеть трансплант-координаторов по всей стране", - отметил он.

Кроме того, по его словам, выделенных средств должно хватить до конца года.

"На сегодняшний день у нас предусмотрено 112 млн гривен на финансирование вопроса трансплантации... Мы считаем, что нам должно хватить этих средств до конца года", - добавил Степанов.

Напомним, Украина стремится в ближайшие годы выйти на уровень развитых европейских стран в трансплантации.

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