В Україна запрацює електронна черга для перетину кордону – прем’єр
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Кабінет міністрів України зараз працює над розширенням пропускної здатності прикордонних пунктів пропуску. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
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«Кабінет міністрів працює над розбудовою якісної прикордонної інфраструктури. Особливо важливо зараз прискорити проходження на пунктах пропуску людей, автівок і вантажів сприятиме активізації роботи бізнесу та збільшенню товарообігу», – повідомив Шмигаль.
Деталі
Уряд наразі планує:
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- прискорити запуск послуги «електронна черга» на кордоні;
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- активізувати створення мережі сучасних сервісних зон для вантажних автомобілів та водіїв біля прикордонних пунктів пропуску;
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- у перспективі такі зони необхідно буде облаштувати згідно зі стандартами та директивами ЄС по всій країні;
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- спільно з Держмитслужбою опрацювати заходи щодо розширення пропускної спроможності державного кордону, зокрема закупівлю обладнання для сканування авто та прискорення проходження митних процедур;
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- опрацювати питання продовження роботи з облаштування прикордонної інфраструктури за рахунок кредитних і грантових коштів партнерів, зокрема Польщі.
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