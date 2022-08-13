В Україна запрацює електронна черга для перетину кордону – прем’єр

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«Кабінет міністрів працює над розбудовою якісної прикордонної інфраструктури. Особливо важливо зараз прискорити проходження на пунктах пропуску людей, автівок і вантажів сприятиме активізації роботи бізнесу та збільшенню товарообігу», – повідомив Шмигаль.

Деталі

Уряд наразі планує:



прискорити запуск послуги «електронна черга» на кордоні;



активізувати створення мережі сучасних сервісних зон для вантажних автомобілів та водіїв біля прикордонних пунктів пропуску;



у перспективі такі зони необхідно буде облаштувати згідно зі стандартами та директивами ЄС по всій країні;



спільно з Держмитслужбою опрацювати заходи щодо розширення пропускної спроможності державного кордону, зокрема закупівлю обладнання для сканування авто та прискорення проходження митних процедур;



опрацювати питання продовження роботи з облаштування прикордонної інфраструктури за рахунок кредитних і грантових коштів партнерів, зокрема Польщі.



Нагадаємо

Кабінет Міністрів на засіданні затвердив законопроєкт про збільшення інноваційних парків в Україні.