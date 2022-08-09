Кабмін затвердив законопроєкт щодо збільшення в Україні інноваційних парків

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“Ще один документ, який направлений на розвиток української економіки, і який сьогодні затвердить Уряд – це новий законопроєкт про інноваційні парки. Таких парків в Україні вже більш, ніж півсотні. Наша мета – збільшити їхню кількість, та підвищити ефективність роботи. Тому законопроєкт створює системний підхід для підтримки інновацій в межах цих парків, та систематизує державну політику щодо їхньої роботи”, – сказав він.

Доповнення

Уряд на засіданні також виділив Міністерству економіки 45 мільйонів гривень, які будуть спрямовані на безповоротні гранти для створення нових переробних підприємств.