В Украине заработает электронная очередь для пересечения границы – премьер
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Кабинет Министров Украины сейчас работает над расширением пропускной способности пограничных пунктов пропуска. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
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«Кабинет министров работает над развитием качественной приграничной инфраструктуры. Особенно важно сейчас ускорить прохождение на пунктах пропуска людей, автомобилей и грузов будет способствовать активизации работы бизнеса и увеличению товарооборота», – сообщил Шмыгаль.
Детали
Правительство планирует:
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- ускорить запуск услуги «электронной очереди» на границе;
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- активизировать создание сети современных сервисных зон для грузовых автомобилей и водителей у пограничных пунктов пропуска;
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- в перспективе такие зоны необходимо будет обустроить согласно стандартам и директивам ЕС по всей стране;
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- совместно с Гостаможслужбой разработать мероприятия по расширению пропускной способности государственной границы, в частности закупку оборудования для сканирования авто и ускорения прохождения таможенных процедур;
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- разработать вопрос продолжения работы по обустройству пограничной инфраструктуры за счет кредитных и грантовых средств партнеров, в частности Польши.
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Напомним
Кабинет Министров на заседании утвердил законопроект об увеличении инновационных парков в Украине.