В Украине заработает электронная очередь для пересечения границы – премьер

Цитата

«Кабинет министров работает над развитием качественной приграничной инфраструктуры. Особенно важно сейчас ускорить прохождение на пунктах пропуска людей, автомобилей и грузов будет способствовать активизации работы бизнеса и увеличению товарооборота», – сообщил Шмыгаль.

Детали

Правительство планирует:



ускорить запуск услуги «электронной очереди» на границе;



активизировать создание сети современных сервисных зон для грузовых автомобилей и водителей у пограничных пунктов пропуска;



в перспективе такие зоны необходимо будет обустроить согласно стандартам и директивам ЕС по всей стране;



совместно с Гостаможслужбой разработать мероприятия по расширению пропускной способности государственной границы, в частности закупку оборудования для сканирования авто и ускорения прохождения таможенных процедур;



разработать вопрос продолжения работы по обустройству пограничной инфраструктуры за счет кредитных и грантовых средств партнеров, в частности Польши.



Напомним

Кабинет Министров на заседании утвердил законопроект об увеличении инновационных парков в Украине.