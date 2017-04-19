В “Укравтодорі” пояснили, чому в 2016 році було провалено міжнародні проекти

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Довготривалі тендерні процедури та невиконання підрядником контрактних зобов’язань стали основними причинами провалу програми “Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору” у 2016 році. Про це йдеться у звіті “Укравтодору” про виконання Державного бюджету України, повідомляє УНН.

Загалом, за вказаною бюджетною програмою, в рамках реалізації спільних проектів України та міжнародних фінансових організацій протягом 2016 року було здійснено кредитування на суму майже 2 млрд грн, в тому числі: отримано та спрямовано кредитні ресурси ЄБРР та ЄІБ на суму, еквівалентну 1,3 млрд грн, на реалізацію проекту “Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва” та кредитні ресурси МБРР на суму, еквівалентну майже 600 млн грн, за “Проектом розвитку дорожньої галузі” та “Другим проектом покращення автомобільних доріг та безпеки руху”.

“Вибірка коштів за „Другим проектом покращення автомобільних доріг та безпеки руху“ не досягнула планових показників з наступних причин.

За напрямом "Виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції автомобільної дороги М-03 Київ — Харків — Довжанський (км 210 + 000 — км 333 + 250) та надання консультаційних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт“ відбулося розірвання Контрактів через невиконання Підрядником контрактних зобов’язань.

За напрямом "Виконання робіт з будівництва обходів с. Покровська Багачка (км 220 + 782 — км 228 + 000), с. Красногорівка (км 275 + 000 — км 282 + 000), першої черги обходу м. Полтави (км 333 + 800 — км 339 + 300) на автомобільній дорозі М-03 Київ — Харків — Довжанський та надання консультаційних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт“ проводились довготривалі тендерні процедури через необхідність переформатування тендерної документації на вимогу Банку.

За напрямом „Виконання робіт з ліквідації ділянок концентрації дорожньо-транспортних пригод на автомобільній дорозі М-12 Стрий — Тернопіль — Кіровоград — Знам’янка (через м. Вінницю) (км 291 + 240 — км 332 + 052) та надання консультаційних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт та послуг з проектування“ не завершені тендерні процедури через незавершення оцінки тендерних пропозицій.

Вибірка коштів за „Проектом розвитку дорожньої галузі“ за напрямом „Виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції автомобільної дороги М-03 Київ — Харків — Довжанський (км 340 + 961 — км 420 + 050) та надання консультаційних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт“ не відбулась через відсутність затвердженої проектно-кошторисної та розробленої тендерної документації та невирішені питання з землевідведенням”, — повідомили в “Укравтодорі”.
Водночас вибірка коштів за Проектом “Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва” також не досягнула планових показників.

“За напрямом "Виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М-06 Київ — Чоп (км 128 — км 14) та надання консультаційних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт“ фактичні показники не досягли планових через економію за Контрактами.

За напрямом "Виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М-01 Київ — Чернігів (км 18 + 730 — км 98 + 800) та надання консультаційних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт“ вибірка не відбулася через довготривалі тендерні процедури, які раніше були скасовані, та відсутність відповідних документів від Переможця, необхідних для підписання Контракту та фінансування робіт.

За напрямом "Виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М-05 Київ — Одеса (км 17 + 740 — км 36 + 500, км 42 + 000 — км 87 + 000) та надання консультаційних послуг з технічного нагляду за виконанням робіт“ вибірка відбулася не в повному обсязі через затримки у виконанні Підрядником своїх Контрактних зобов’язань.

Реалізація "П’ятого проекту покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг“ була перенесена на 2017 рік у зв’язку з необхідністю узгодження остаточної структури проекту”, — зазначили в “Укравтодорі”.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, а також профільний міністр Володимир Омелян нещодавно зізналися, що 90% українських доріг не придатні для сучасного транспорту. Водночас обласні автомобільні служби доріг замість того, аби замовляти послуги на капітальний ремонт, проводять тендери на проведення поточного ремонту. Зокрема, Служба автомобільних доріг Харківської області оголосила тендер на поточний ремонт 81 км вартістю майже 850 млн грн. Тобто, в середньому поточний ремонт кожного км обійдеться українцям в 10,5 млн грн.

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