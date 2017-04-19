В "Укравтодоре" объяснили, почему в 2016 году были провалены международные проекты

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37846 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101501 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154800 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115725 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116108 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112316 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104122 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107023 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103526 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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В "Укравтодоре" объяснили, почему в 2016 году были провалены международные проекты

В "Укравтодоре" объяснили, почему в 2016 году были провалены международные проекты

Киев  •  УНН

 • 11981 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Долговременные тендерные процедуры и невыполнение подрядчиком контрактных обязательств стали основными причинами провала программы "Развитие автомагистралей и реформа дорожного сектора" в 2016 году. Об этом говорится в отчете "Укравтодора" о выполнении Государственного бюджета Украины, сообщает УНН.

В общем, по указанной бюджетной программе, в рамках реализации совместных проектов Украины и международных финансовых организаций в течение 2016 было осуществлено кредитование на сумму почти 2 млрд грн, в том числе: получено и направлено кредитные ресурсы ЕБРР и ЕИБ на сумму, эквивалентную 1,3 млрд грн, на реализацию проекта “Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к г. Киеву” и кредитные ресурсы МБРР на сумму, эквивалентную почти 600 млн грн, по “проекту развития дорожной отрасли” и “Вторым проектом улучшение автомобильных дорог и безопасности движения”.

“Выборка средств по “Второму проекту улучшения автомобильных дорог и безопасности движения” не достигла плановых показателей по следующим причинам.

По направлению “Выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции автомобильной дороги М-03 Киев — Харьков — Довжанский (км 210 + 000 — км 333 + 250) и предоставление консультационных услуг по техническому надзору за выполнением работ” состоялось расторжения контракта из-за невыполнения Подрядчиком контрактных обязательств.

По направлению "Выполнение работ по строительству обходов с. Покровская Багачка (км 220 + 782 — км 228 + 000), с. Красногоровка (км 275 + 000 — км 282 + 000), первой очереди обхода г. Полтавы (км 333 + 800 — км 339 + 300) на автомобильной дороге М-03 Киев — Харьков — Довжанский и оказание консультационных услуг по техническому надзору за выполнением работ "проводились длительные тендерные процедуры из-за необходимости переформатирования тендерной документации по требованию Банка.

По направлению “Выполнение работ по ликвидации участков концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильной дороге М-12 Стрый — Тернополь — Кировоград — Знаменка (через г. Винницу) (км 291 + 240 — км 332 + 052) и оказание консультационных услуг по техническому надзору за выполнением работ и услуг по проектированию “не завершены тендерные процедуры из-за незавершения оценки тендерных предложений.

Выборка средств по „Проекту развития дорожной отрасли“ по направлению „Выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции автомобильной дороги М-03 Киев — Харьков — Довжанский (км 340 + 961 — км 420 + 050) и оказание консультационных услуг по техническому надзору за выполнением работ“ не состоялась из-за отсутствия утвержденной проектно-сметной и разработанной тендерной документации и нерешенные вопросы с землеотводом”, — сообщили в “Укравтодоре”.

В то же время выборка средств по Проекту “Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к г. Киеву” также не достигла плановых показателей.

“По направлению ”Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги М-06 Киев — Чоп (км 128 — км 14) и предоставление консультационных услуг по техническому надзору за выполнением работ“ фактические показатели не достигли плановых из-за экономии по контракту.

По направлению „Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги М-01 Киев — Чернигов (км 18 730 — км 98 + 800) и оказание консультационных услуг по техническому надзору за выполнением работ“ выборка не состоялась из долговременных тендерных процедур, которые ранее были отменены и отсутствие соответствующих документов от Победителя, необходимых для подписания контракта и финансирования работ.

По направлению „Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги М-05 Киев — Одесса (км 17 + 740 — км 36 + 500, км 42 + 000 — км 87 + 000) и оказание консультационных услуг по техническому надзору за выполнением работ“ выборка состоялась не в полном объеме из-за задержки в исполнении Подрядчиком своих контрактных обязательств.

Реализация „Пятого проекта улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог“ была перенесена на 2017 год в связи с необходимостью согласования окончательной структуры проекта", - отметили в “Укравтодоре”.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, а также профильный министр Владимир Омелян недавно признались, что 90% украинских дорог не пригодны для современного транспорта. В то же время областные автомобильные службы дорог вместо того, чтобы заказывать услуги на капитальный ремонт, проводят тендеры на проведение текущего ремонта. В частности, Служба автомобильных дорог Харьковской области объявила тендер на текущий ремонт 81 км стоимостью почти 850 млн грн. То есть, в среднем текущий ремонт каждого км обойдется украинцам в 10,5 млн грн.

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