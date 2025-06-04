В України нема приватних збройних формувань, але після російських ультиматумів я подумаю над цим - Зеленський

$41.640.02
47.430.08
ukenru
Після повернення з росії викрадених дітей їх рідні отримають по 50 тисяч гривень
14:27 • 5212 перегляди

Після повернення з росії викрадених дітей їх рідні отримають по 50 тисяч гривень

Ексклюзив
14:12 • 13781 перегляди

Україна втратила цивільну авіацію у довоєнному вигляді: галузь опинилася на межі зникнення

13:08 • 17074 перегляди

Перша частина обміну полоненими між росією та Україною очікується 7 та 8 червня - Зеленський

Ексклюзив
13:05 • 20069 перегляди

Субсидія на оренду житла для переселенців: який середній розмір та як оформити

12:45 • 17848 перегляди

Єврокомісія пропонує ще на рік продовжити захист для українців, які тікають від війни - фон дер Ляйєн

Ексклюзив
11:35 • 20103 перегляди

Реформі бути чи не бути? Очільниця АРМА боїться змін, які можуть загрожувати її посаді - експерт

Ексклюзив
10:14 • 30095 перегляди

Проходження ВЛК до 5 червня: що потрібно знати "обмежено придатним"

Ексклюзив
4 червня, 09:02 • 35593 перегляди

Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних пропустив 22 судових засідання у своїй справі - ВАКС

Ексклюзив
4 червня, 08:02 • 36703 перегляди

Боргова спіраль. Фінтехекспертка пояснила, чим небезпечні швидкі кредити

Ексклюзив
4 червня, 06:24 • 90224 перегляди

Україна готується до змін у торгівлі з Євросоюзом: що буде після 6 червня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
0м/с
52%
752мм
Популярнi новини

17-річну зірку TikTok вбили у Пакистані після "відмов" чоловікові

4 червня, 06:53 • 48816 перегляди

Як розпочиналася унікальна підготовка до спецоперації "Павутина"

4 червня, 08:26 • 37704 перегляди

Суми майже годину атакували ворожі дрони: що відомо про наслідки

4 червня, 09:45 • 27522 перегляди

Українська розвідка отримала доступ до критично важливих даних російського виробника стратегічної авіації

10:53 • 28253 перегляди

Україна може посилити боротьбу з "сірою" електронікою завдяки міжнародним цифровим інструментам

12:57 • 18339 перегляди
Публікації

Санітарний контроль та епіднагляд за європейськими стандартами чи руйнування існуючої системи: про застереження до депутатської ініціативи

15:03 • 5640 перегляди

Україна може посилити боротьбу з "сірою" електронікою завдяки міжнародним цифровим інструментам

12:57 • 18349 перегляди

Україна готується до змін у торгівлі з Євросоюзом: що буде після 6 червня
Ексклюзив

4 червня, 06:24 • 90222 перегляди

Лінгвістичні маніпуляції підкорюють споживачів: сертифікат, гарантія, офіційність… А ви перевіряли, що стоїть за цими словами?

3 червня, 14:43 • 131548 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 222072 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Рустем Умєров

Борис Пісторіус

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Німеччина

Сполучені Штати

Брюссель

Польща

Реклама
УНН Lite

У Нідерландах бабуїни у зоопарку наробили селфі на телефон, який відвідувачка випадково впустила у вольєр

11:54 • 14475 перегляди

CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

3 червня, 14:36 • 70203 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 222072 перегляди

Кемерон після "Аватару" екранізує роман "Дияволи" - про демонів, відьом та апокаліптичних монстрів

3 червня, 07:52 • 142538 перегляди

Білий дім показав новий офіційний портрет Трампа з дуже показовими деталями

3 червня, 07:15 • 143841 перегляди
Актуальне

Ту-95

Туполєв Ту-22М

F-16 Fighting Falcon

Telegram

Мі-8

В України нема приватних збройних формувань, але після російських ультиматумів я подумаю над цим - Зеленський

Київ • УНН

 • 1796 перегляди

Володимир Зеленський заявив, що в Україні відсутні приватні військові формування згідно із законодавством. Він додав, що росія активно використовує ПВК у війні.

В України нема приватних збройних формувань, але після російських ультиматумів я подумаю над цим - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наша держава не має приватних військових формувань згідно з законодавством. Так під час брифінгу глава держави прокоментував вимогу росії розпустити націоналістичні формування на території України, повідомляє УНН.

Деталі

Хочу нагадати, що ніяких приватних військових формувань в української армії нема. Якщо вони кажуть про "Азов", то це Нацгвардія України

- повідомив Президент.

Глава держави наголосив, що в України нема приватних збройних формувань згідно з законодавством.

Якщо вони говорять про приватні збройні формування, то в нас їх нема згідно з нашим законодавством. Хоча я тепер почну думати над цим після таких ультиматумів

- зазначив Зеленський.

Зеленський також нагадав, що сама росія активно використовує приватні військові компанії у війні проти України.

У них є "вагнер" і це правда. Вони це визнають, вони визнають, що в них є приватні військові формування, які ми знищили. Але вони є у тій чи іншій кількості

- нагадав Президент.

Доповнення

Зеленський пояснив, що російський документ, представлений як "меморандум", насправді є ультиматумом. москва свідомо не передавала документ, уникаючи публічності, бо розуміла, що її вимоги не мають нічого спільного з дипломатією й не будуть сприйняті серйозно.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоВійнаПолітика
Національна гвардія України
Володимир Зеленський
Україна
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9