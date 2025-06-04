В України нема приватних збройних формувань, але після російських ультиматумів я подумаю над цим - Зеленський
Київ • УНН
Володимир Зеленський заявив, що в Україні відсутні приватні військові формування згідно із законодавством. Він додав, що росія активно використовує ПВК у війні.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наша держава не має приватних військових формувань згідно з законодавством. Так під час брифінгу глава держави прокоментував вимогу росії розпустити націоналістичні формування на території України, повідомляє УНН.
Деталі
Хочу нагадати, що ніяких приватних військових формувань в української армії нема. Якщо вони кажуть про "Азов", то це Нацгвардія України
Глава держави наголосив, що в України нема приватних збройних формувань згідно з законодавством.
Якщо вони говорять про приватні збройні формування, то в нас їх нема згідно з нашим законодавством. Хоча я тепер почну думати над цим після таких ультиматумів
Зеленський також нагадав, що сама росія активно використовує приватні військові компанії у війні проти України.
У них є "вагнер" і це правда. Вони це визнають, вони визнають, що в них є приватні військові формування, які ми знищили. Але вони є у тій чи іншій кількості
Доповнення
Зеленський пояснив, що російський документ, представлений як "меморандум", насправді є ультиматумом. москва свідомо не передавала документ, уникаючи публічності, бо розуміла, що її вимоги не мають нічого спільного з дипломатією й не будуть сприйняті серйозно.