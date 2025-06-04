В Украине нет частных вооруженных формирований, но после российских ультиматумов я подумаю над этим – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наше государство не имеет частных военных формирований согласно законодательству. Так во время брифинга глава государства прокомментировал требование россии распустить националистические формирования на территории Украины, сообщает УНН.

Хочу напомнить, что никаких частных военных формирований в украинской армии нет. Если они говорят об "Азов", то это Нацгвардия Украины

Глава государства подчеркнул, что у Украины нет частных вооруженных формирований согласно законодательству.

Если они говорят о частных вооруженных формированиях, то у нас их нет согласно нашему законодательству. Хотя я теперь начну думать над этим после таких ультиматумов

Зеленский также напомнил, что сама россия активно использует частные военные компании в войне против Украины.

У них есть "вагнер" и это правда. Они это признают, они признают, что у них есть частные военные формирования, которые мы уничтожили. Но они есть в той или иной количестве