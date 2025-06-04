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В Украине нет частных вооруженных формирований, но после российских ультиматумов я подумаю над этим – Зеленский

Киев • УНН

 • 122 просмотра

Владимир Зеленский заявил, что в Украине отсутствуют частные военные формирования в соответствии с законодательством. Он добавил, что россия активно использует ЧВК в войне.

В Украине нет частных вооруженных формирований, но после российских ультиматумов я подумаю над этим – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наше государство не имеет частных военных формирований согласно законодательству. Так во время брифинга глава государства прокомментировал требование россии распустить националистические формирования на территории Украины, сообщает УНН.

Детали

Хочу напомнить, что никаких частных военных формирований в украинской армии нет. Если они говорят об "Азов", то это Нацгвардия Украины

- сообщил Президент.

Глава государства подчеркнул, что у Украины нет частных вооруженных формирований согласно законодательству.

Если они говорят о частных вооруженных формированиях, то у нас их нет согласно нашему законодательству. Хотя я теперь начну думать над этим после таких ультиматумов

- отметил Зеленский.

Зеленский также напомнил, что сама россия активно использует частные военные компании в войне против Украины.

У них есть "вагнер" и это правда. Они это признают, они признают, что у них есть частные военные формирования, которые мы уничтожили. Но они есть в той или иной количестве

- напомнил Президент.

Дополнение

Зеленский объяснил, что российский документ, представленный как "меморандум", на самом деле является ультиматумом. москва сознательно не передавала документ, избегая публичности, потому что понимала, что ее требования не имеют ничего общего с дипломатией и не будут восприняты серьезно.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоВойнаполитика
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