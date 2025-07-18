В Україну вдалося повернути ще одну групу підлітків, які перебували на тимчасово окупованій території - Єрмак
Київ • УНН
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про повернення групи підлітків з окупованих територій. Діти зазнавали переслідувань та тиску від російських спецслужб, наймолодшій дитині три роки.
Ще одну групу дітей вдалося повернули на підконтрольну уряду територію України, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, пише УНН.
У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще одну групу підлітків із тимчасово окупованих територій. Ці діти стали мішенню російських спецслужб через відмову дотримуватися нав’язаних окупантами правил - їх переслідували, обшукували, допитували, катували
Як розповів Єрмак, один із хлопців зазнав тиску лише через те, що не хотів навчатися у російській школі.
"Найменшій із врятованих лише три роки, і навіть вона встигла зазнати насильства через українську мову. Зараз усі ці діти у безпеці", - зазначив Єрмак.
Єрмак також висловив вдячність команді Save Ukraine за професійну роботу та допомогу у порятунку дітей.
Нагадаємо
17-річного хлопця, який перебував під тиском окупантів через службу братів у ЗСУ, вдалося повернути з тимчасово окупованої території. Йому загрожував примусовий призов до російської армії.