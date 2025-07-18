В Україну вдалося повернути ще одну групу підлітків, які перебували на тимчасово окупованій території - Єрмак

Ще одну групу дітей вдалося повернули на підконтрольну уряду територію України, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, пише УНН.

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще одну групу підлітків із тимчасово окупованих територій. Ці діти стали мішенню російських спецслужб через відмову дотримуватися нав’язаних окупантами правил - їх переслідували, обшукували, допитували, катували - йдеться у повідомленні.

Як розповів Єрмак, один із хлопців зазнав тиску лише через те, що не хотів навчатися у російській школі.

"Найменшій із врятованих лише три роки, і навіть вона встигла зазнати насильства через українську мову. Зараз усі ці діти у безпеці", - зазначив Єрмак.

Єрмак також висловив вдячність команді Save Ukraine за професійну роботу та допомогу у порятунку дітей.

Нагадаємо

17-річного хлопця, який перебував під тиском окупантів через службу братів у ЗСУ, вдалося повернути з тимчасово окупованої території. Йому загрожував примусовий призов до російської армії.