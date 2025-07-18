В Украину удалось вернуть еще одну группу подростков, которые находились на временно оккупированной территории - Ермак

Еще одну группу детей удалось вернуть на подконтрольную правительству территорию Украины, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, пишет УНН.

В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти еще одну группу подростков с временно оккупированных территорий. Эти дети стали мишенью российских спецслужб из-за отказа соблюдать навязанные оккупантами правила - их преследовали, обыскивали, допрашивали, пытали - говорится в сообщении.

Как рассказал Ермак, один из парней подвергся давлению только из-за того, что не хотел учиться в российской школе.

"Самой маленькой из спасенных всего три года, и даже она успела подвергнуться насилию из-за украинского языка. Сейчас все эти дети в безопасности", - отметил Ермак.

Ермак также выразил благодарность команде Save Ukraine за профессиональную работу и помощь в спасении детей.

Напомним

17-летнего парня, который находился под давлением оккупантов из-за службы братьев в ВСУ, удалось вернуть с временно оккупированной территории. Ему грозил принудительный призыв в российскую армию.