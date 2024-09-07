В Україні завтра не планують відключення світла
Київ • УНН
НЕК "Укренерго" повідомила, що 8 вересня в Україні не передбачаються графіки відключень світла. Компанія закликає користуватися потужними електроприладами вдень та ощадливо споживати електроенергію ввечері.
Завтра, 8 вересня, в Україні не передбачається графіків відключень світла. Про це заявили в НЕК "Укренерго", передає УНН.
Деталі
Завтра, 8 вересня, заходи обмеження споживання не прогнозуються
Попри енергетики закликали українців користуватись потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00. Також в "Укренерго" просять ощадливо споживати електроенергію ощадливо з 18:00 до 21:00.
Нагадаємо
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна пройде зиму в нормальному режимі електрозабезпечення за умови, якщо не буде ударів рф, які критично вплинуть на енергосистему.