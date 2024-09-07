В Украине завтра не планируют отключение света

Завтра, 8 сентября, в Украине не предвидится графиков отключений света. Об этом заявили в НЭК «Укрэнерго», передает УНН.

Детали

Завтра, 8 сентября, меры ограничения потребления не прогнозируются - говорится в заявлении компании.

Несмотря на это энергетики призвали украинцев пользоваться мощными электроприборами в дневные часы - с 10:00 до 16:00. Также в «Укрэнерго» просят экономно потреблять электроэнергию экономно с 18:00 до 21:00.

Напомним,

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина пройдет зиму в нормальном режиме электрообеспечения при условии, если не будет ударов рф, которые критически повлияют на энергосистему.