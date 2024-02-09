В Україні затвердили план заходів з виконання рекомендацій Єврокомісії на шляху до ЄС

Кабінет міністрів України затвердив План заходів з виконання рекомендацій Європейської Комісії, представлених у звіті про прогрес України в межах Пакета розширення Європейського Союзу. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.

"Це всеохоплюючий документ на понад сто сторінок, покликаний структурувати та обʼєднати зусилля органів влади як для виконання рекомендацій Єврокомісії, які ми отримали у листопаді 2023 року в межах Пакета розширення ЄС, так і для якнайшвидшої підготовки та ефективної участі у переговорному процесі зі вступу України до Євросоюзу", – зазначила Віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

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Повідомляється, що документ визначає більше 350 заходів щодо виконання політичних рекомендацій Єврокомісії, а також ключових рекомендацій за усіма переговорними розділами відповідно до кластерного підходу, строки їх виконання, відповідальних органів державної влади та алгоритм моніторингу реалізації положень плану.

"Ми маємо на меті продовжувати динамічний темп на шляху до членства в ЄС, тому йдемо на крок вперед, адже План заходів сформовано з урахуванням того, що Європейська Комісія здійснюватиме оцінку прогресу України в межах Пакета розширення ЄС за період з червня 2023 року по червень 2024 року. Маємо бути готові заздалегідь", – наголошує Стефанішина.

План заходів підготовлено на виконання доручення Премʼєр-міністра України щодо Плану організації підготовки проєктів актів та виконання інших завдань, необхідних для забезпечення реалізації Указу Президента України від 8 листопада 2023 р. "Про деякі заходи з підготовки до переговорного процесу зі вступу України до Європейського Союзу".